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      Сущенко намалював українську святиню у російському полоні: вражаюче фото

      2038 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / фото з відкритих джерел

      Український журналіст і політв’язень Кремля Роман Сущенко здивував черговим малюнком, який він створив у російському ув’язненні. Політв’язень намалював пейзаж, на якому зобразив Софію Київську.

      Роботу Сущенко виконав за допомогою кулькової ручки та пастелі. Попереднім малюнком бранця Кремля був зимовий пейзаж із Києво-Печерською лаврою. У колонії в російському Утробіно Сущенко намалював також квітковий натюрморт та Руанський собор. Декілька малюнків політв’язень адресував своєму сину, передає "Укрінформ".

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      24 канал повідомляв, що 15 лютого у Парижі має відбутися виставка образотворчих робіт Романа Сущенка, які той намалював у російському полоні.

      Сущенко малюнок картина полон російська колонія
      Пейзаж із зображенням Софії Київської, намальований Романом Сущенком

      Українець неодноразово дивував з-за ґрат власними картинами, намальованими за допомогою підручних предметів: чайних пакетиків, цибулиння та кулькових ручок. Відкриття виставки під назвою Мистецтво за ґратами відбудеться у Культурно-інформаційному центрі України у Франції.

      Хто такий Роман Сущенко? Український журналіст, політв’язень. Його затримали та арештували у Москві 30 вересня 2016 року.

      У чому його звинувачують? Росія звинуватила журналістів у шпигунстві на користь України. Московський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.

      Сущенко в полоні рф: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Мистецтво Роман Сущенко Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
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