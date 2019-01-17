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      "Етап дався йому нелегко": Сущенка у російській колонії відвідала сім'я

      293 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото з вільних джерел

      Незаконно засуджений у Росії журналіст Роман Сущенко, якого утримують у колонії в Кіровській області, вперше провів тривале побачення з дружиною та донькою.

      Про це повідомляє "Укрінформ".

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      Ми з мамою вперше за 2,5 роки змогли обійняти нашого Романа Сущенка. Загалом побачення пройшло нормально. Батько схуд, видно, що етап дався йому нелегко. Почувається більш-менш нормально, місцевий лікар слідкує за його тиском. Передали батькові слова підтримки та показали листівки від колег. Він передає усім подяку та вітання,
      – розповіла донька політв'язня Юлія.

      За її словами, побачення тривало три дні і проходило у колонії у спеціальній кімнаті для тривалих побачень з ув'язненими.

      "Батько розповів, що побутові умови його утримання у колонії покращилися після низки звернень з боку Посольства України у Москві та українського уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової. Його перевели до більш теплої камери та хоча б дають окріп", – наголосила вона.

      Проте проблему із здійсненням телефонних дзвінків досі не вирішили: журналіста попросту не виводять до телефону. Окрім цього, йому не віддають кореспонденцію.

      Нагадаємо, раніше українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що Романа Сущенка перевели у карцер. За її словами, його тепер змушують прокидатись раніше за всіх та вилучають постільну білизну.

      Згодом Марк Фейгін пояснив, що мовиться насправді про ПКТ – приміщення камерного типу, куди найчастіше поміщають порушників режиму. У колонії йому сказали, що це відбулося "з міркувань безпеки". Захисник також додав, що такі камери дещо на краще відрізняються від карцера у загальному розумінні.

      Згодом Фейгін переповів про покращення умов утримання Сущенка: його перевели до утепленої камери, дозволили довготривалу зустріч із сім'єю.

      Хто такий Роман Сущенко?Це український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Роман Сущенко Журналісти Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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