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      "Этап дался ему нелегко": Сущенко в российской колонии посетила семья

      38 Читати новину українською
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото из открытых источников

      Незаконно осужденный в России журналист Роман Сущенко, которого удерживают в колонии в Кировской области, впервые провел длительное свидание с женой и дочерью.

      Об этом сообщает "Укринформ".

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      Мы с мамой впервые за 2,5 года смогли обнять нашего Романа Сущенко. В общем свидание прошло нормально. Отец похудел, видно, что этап дался ему нелегко. Чувствует себя более-менее нормально, местный врач следит за его давлением. Передали отцу слова поддержки и показали открытки от коллег. Он передает всем благодарность и поздравления,
      – рассказала дочь политзаключенного Юлия.

      По ее словам, свидание длилось три дня и проходило в колонии в специальной комнате для длительных свиданий с заключенными.

      "Отец рассказал, что бытовые условия его содержания в колонии улучшились после ряда обращений со стороны Посольства Украины в Москве и украинской уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. Его перевели в более теплую камеру и хотя бы дают кипяток", – подчеркнула она.

      Однако проблему с совершением телефонных звонков до сих пор не решили: журналиста попросту не выводят к телефону. Кроме этого, ему не отдают корреспонденцию.

      Напомним, ранее украинская омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что Романа Сущенко перевели в карцер. По ее словам, его теперь заставляют просыпаться раньше всех и изымают постельное белье.

      Впоследствии Марк Фейгин пояснил, что говорится на самом деле о ПКТ – помещении камерного типа, куда чаще всего помещают нарушителей режима. В колонии ему сказали, что это произошло "из соображений безопасности". Защитник также добавил, что такие камеры несколько к лучшему отличаются от карцера в общем понимании.

      Впоследствии Фейгин рассказал об улучшении условий содержания Сущенко: его перевели в утепленную камеру, позволили долговременную встречу с семьей.

      Кто такой Роман Сущенко?
      Это украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Заложники Журналисты Роман Сущенко
      Источник: 24 Канал
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