"Измучен, но несокрушим": родные встретились с пленными украинским моряками во время судилища

Родители пленных украинских моряков не видели своих сыновей уже длительное время. К сожалению, информацию о своих родных приходится собирать по крупицам. Чаще всего – вести поступают от адвоката, или же СМИ.

Некоторые родные смогли приехать на судилище в Москве, чтобы увидеть моряков, однако им это удалось только во время перерыва, и то ненадолго.

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Отец пленного моряка Василия Сороки Виталий рассказал, что у сына перебиты нервные окончания на левой руке. Парень обратился к судмедэксперту, чтобы он разъяснил, что за собой несет такое ранение. Отец добавил, что сын очень похудел, выглядит измученным, но несокрушимым.

Дома, кроме родителей, на Василия ждет жена с двухлетним сыном Марком. Мальчик бегает к двери и ждет, когда порог переступит отец.



Пленный украинский моряк Василий Сорока с сыном Марком

Как и другие родители, Анатолий Артеменко мечтает услышать голос своего сына Андрея. Отец жалуется: ни его семье, ни семьям других раненых моряков до сих пор не поступили справки из России о состоянии здоровья военнопленных. Информацию о сыне чаще всего узнает от адвоката и из прессы.

На связь он не выходил. Хотя нам сказали, что им карточки повыдавали и они могут с таксофона позвонить. До Нового года лечили, а после им не предоставляют ни медикаментов, ни врачей,

– отметил отец пленного моряка Андрея Артеменко Анатолий.



Пленный моряк Андрей Артеменко на судилище

Зато еще один пленник моряк Андрей Эйдер активно переписывается с отцом, за неполных два месяца написал папе 15 листов. В них рассказывает о планах на жизнь после плена. Например, спрашивал у отца, поможет ли приобрести ему машину.

Но о состоянии здоровья ни слова. Об этом писать – запрещено. Поэтому отец парня напрямую контактирует с консулом и от него узнает, что сын не падает духом и изо всех сил держится.

У него уже полностью зажило колено, но он его не может согнуть. На бедре у него там была большая дыра, можно было туда пальца запихнуть и там сейчас швы, их еще не сняли. Случайно от консула узнали, что у него глаз уже зажил, но мы о нем даже ничего не знали,

– рассказал отец пленного моряка Андрея Эйдера Дмитрий.

Ехать в Москву на суд Дмитрий отказался, ведь он помогает бойцам на Востоке – передает собственноручно кованое оружие. Поэтому пленить могли бы и его. К тому же, по мнению мужчины, поездку организовывали как попало. Дмитрий не доволен деятельностью украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и ее команды. Уверяет, такого же мнения родители всех моряков. Мол, и добилась за неполных два месяца только того, что ребята признали себя военнопленными.



Украинский омбудсмен Людмила Денисова

Взамен Денисова отметила, что делает все возможное, но в России только кормят наших представителей обещаниями. И о встрече, и об обмене. Потому что в наших соседей решает все один человек, а не закон.

А вот Вице-спикер и она же Уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко призвала, чтобы наши законодатели в четверг, 17 января, приняли документы о статусе военнопленного. Это могло бы, по ее мнению, ускорить процесс.

Пока же родители, которые не смогли приехать на суд, больше всего ждут звонка своих сыновей, чтобы хотя бы услышать родной голос.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста еще 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года, а 16 моряков – до 26 апреля.



Защитники пленных сразу же заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда по делам всех моряков, а также пожалуются в Европейский суд по правам человека. На обжалование решения у них есть всего 3 дня.