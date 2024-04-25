Если Украина и государства Запада хотят быть настоящими союзниками, то наша территория требует такой же защиты, которую получил Израиль.
Читайте также Зеленский объяснил, почему оружие от США должно прийти как можно быстрее
Защита гражданских
По словам главы государства, такие шаги необходимы для защиты гражданских от российских ракет и дронов.
Если у наших союзников есть возможность – и в случае с Израилем мы это увидели – значит, если наши союзники могут обезопасить нас, закрыть наше небо, то вопрос не почему, вопрос – когда?
– сказал президент в интервью.
Зеленский добавил, что в то же время защита солдат ВСУ будет осуществляться с помощью пакетов военной помощи. Речь идет о западных системах противовоздушной обороны и самолетах.
Системы ПВО для Украины: что известно
- Министр иностранных дел Украины призывает западных союзников увеличить оборонную помощь, поскольку время мира в Европе прошло. В частности, Дмитрий Кулеба надеется на системы Patriot от США – хотя бы "одну запасную".
- Правительство Германии объявило о немедленной передаче еще одного комплекса Patriot. Причиной стало усиление российских атак по Украине.
- Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность передачи систем ПВО для Украины. Евросоюз работает, чтобы предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.
- Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для того, чтобы полностью закрыть небо над Украиной, нам необходимо 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.