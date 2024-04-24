В целом чиновник высоко оценил решение США о предоставлении Украине военной помощи в 60 миллиардов долларов. В то же время он отметил необходимость увеличения производства вооружения союзниками для эффективной борьбы с Россией.
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Украина нуждается в Patriot
В комментарии международным журналистам глава МИД выразил радость учитывая поддержку США, отметив, что западные страны должны расширять свою оборонную промышленность. Он также констатировал, что доставка помощи на передовую – пока лишь вопрос логистики.
Аллилуйя,
– так отреагировал Кулеба на вопрос о голосовании в Сенате США за помощь нашему государству.
Министр считает, что положительный результат был ожидаемым, в частности благодаря привлечению религиозных консерваторов. Вместе с тем он акцентировал на необходимости дальнейшего развития оборонной промышленности Запада.
По словам Кулебы, Украина уже определила 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут использовать военные для защиты гражданского населения крупных городов вне Киева.
ЗРК Patriot нужны для защиты украинского неба / Инфографика 24 Канала
СМИ информируют, что Греция и Испания рассматривают возможность поставки систем Patriot, а Польша и Румыния уже обладают такими батареями. Кулеба добавил, что 8 система может поступить от США. Вероятно, как раз-таки в рамках 60-миллиардного пакета помощи.
Я думаю, что в армии США, видимо, есть одна запасная (система Patriot – 24 Канал),
– сказал он.
Переговоры о получении соответствующих зенитно-ракетных комплексов являются сложными, поскольку страны, которые эксплуатируют системы Patriot, ведут торг за компенсацию. Однако Кулеба выразил уверенность в том, что, несмотря на достигнутый прогресс, системы Patriot доставят. Он отметил Германию за первый шаг в этом направлении.
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Министр иностранных дел утверждает: когда Украина получит достаточно систем ПВО, такие города как Харьков будут жить в мире и продолжать промышленное производство. Сейчас они подвергаются постоянным обстрелам.
О пакете от США
- Нижняя палата парламента США после длительной дискуссии 20 апреля уже проголосовала за выделение более 60 миллиардов на военную помощь Украине.
- Уже 24 апреля за законопроект проголосовал Сенат, после чего его одобрил глава Белого дома, президент США Джо Байден.
- Кстати, глава МИД Кулеба сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский обсуждал военную помощь с Байденом 22 апреля.