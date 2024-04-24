Загалом посадовець високо оцінив рішення США про надання Україні військової допомоги у 60 мільярдів доларів. Водночас він наголосив на необхідності збільшення виробництва озброєння союзниками для ефективної боротьби з Росією.

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Україна потребує Patriot

У коментарі міжнародним журналістам голова МЗС висловив радість з огляду на підтримку США, зазначивши, що західні країни повинні розширювати свою оборонну промисловість. Він також констатував, що доставка допомоги на передову – наразі лише питання логістики.

Алілуя,

– так відреагував Кулеба на питання про голосування в Сенаті США за допомогу нашій державі.

Міністр вважає, що позитивний результат був очікуваним, зокрема завдяки залученню релігійних консерваторів. Разом з тим він акцентував на необхідності подальшого розвитку оборонної промисловості Заходу.

За словами Кулеби, Україна вже визначила 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть використовувати військові для захисту цивільного населення великих міст поза Києвом.



ЗРК Patriot потрібні для захисту українського неба / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Як наголошує посадовець, одну систему Patriot наша держава вже отримала від Німеччини. Ще стосовно чотирьох – Київ веде перемовини, а дві додаткові – перебувають у полі зору міністра.

ЗМІ інформують, що Греція та Іспанія розглядають можливість поставки систем Patriot, а Польща та Румунія вже володіють такими батареями. Кулеба додав, що 8 система може надійти від США. Ймовірно, якраз-таки у рамках 60-мільярдного пакета допомоги.

Я думаю, що в армії США, мабуть, є одна запасна (система Patriot – 24 Канал),

– сказав він.

Переговори щодо отримання відповідних зенітно-ракетних комплексів є складними, оскільки країни, які експлуатують системи Patriot, ведуть торг за компенсацію. Проте Кулеба висловив впевненість у тому, що, зважаючи на досягнутий прогрес, системи Patriot доставлять. Він відзначив Німеччину за перший крок у цьому напрямку.

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Міністр закордонних справ стверджує: коли Україна отримає достатньо систем ППО, такі міста як Харків будуть жити у мирі та продовжувати промислове виробництво. Наразі вони зазнають постійних обстрілів.

Про пакет від США