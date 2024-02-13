Тепер законопроєкт направлять до Палати представників. Водночас спікер Джонсон розритикував законопроєкт і дав зрозуміти, що не винесе його на голосування.

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Що відомо про голосування

Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає 95,3 мільярда доларів для трьох країн.

Довідка. Законопроєкт передбачає понад 60 мільярдів для України, 14 – для Ізраїлю, 9,15 мільярда – на гуманітарні потреби Гази, Західного берега ріки Йордан та України, ще 4,83 мільярда доларів – на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні разом із Тайванем та для стримування агресії з боку Китаю.

За виділення пакета допомоги проголосували 70 демократів і республіканців (за потрібного мінімуму 50 голосів), що стало рекордом за кількістю голосів за всю історію розглядання цього закону.

Проти схвалення законопроєкту виступили 29 сенаторів, із них більшість республіканці.

Що далі

Далі рішення за Палатою представників, а після – потрібен підпис президента США Джо Байдена.

Коли спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це – наразі невідомо.

The Hill пише, що попередньо Майк Джонсон розкритикував текст законопроєкту, яким передбачається допомога Україні, оскільки "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною", маючи на увазі прикордонну політику країни.

Важливо! Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе підписати його.

Зеленський відреагував на голосування Сенату

Президент України Володимир Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США допомоги для України. Про це глава держави повідомив у мережі X (колишній Twitter).

Президент України висловив вдячність лідеру демократичної більшості у Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які "підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення".

"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", – зазначив Зеленський.

Що цьому передувало