Теперь законопроект отправляется в Палату представителей. В то же время спикер Джонсон раскритиковал законопроект и дал понять, что не вынесет его на голосование.

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Что известно о голосовании

Сенат США проголосовал за отдельный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает 95,3 миллиарда долларов для трех стран.

Справка. Законопроект предусматривает более 60 миллиардов для Украины, 14 – для Израиля, 9,15 миллиарда – на гуманитарные нужды Газы, Западного берега реки Иордан и Украины, еще 4,83 миллиарда долларов – для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с Тайванем и для сдерживания агрессии со стороны Китая.

"За" выделение пакета помощи проголосовали 70 демократов и республиканцев (при этом необходимый минимум – 50 голосов), что стало рекордом по количеству голосов за всю историю рассмотрения этого закона.

Против одобрения законопроекта выступили 29 сенаторов, из них большинство республиканцы.

Что дальше

Далее же решение за Палатой представителей, а после необходима подпись президента США Джо Байдена.

Когда спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон проведет голосование за него, и вообще сделает ли это – пока неизвестно.

The Hill пишет, что предварительно Майк Джонсон раскритиковал текст законопроекта, которым предусматривается помощь Украине, поскольку "законопроект Сената о внешней помощи умалчивает наиболее насущную проблему, стоящую перед нашей страной", имея в виду пограничную политику страны.

Важно! Обе палаты Конгресса США должны одобрить закон, прежде чем президент Джо Байден сможет подписать его.

Зеленский отреагировал на голосование Сената

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом США помощи для Украины. Об этом глава государства сообщил в сети X (бывший Twitter).

Президент Украины выразил благодарность лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканского меньшинства Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые "поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение".

"Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну", – отметил Зеленский.

Что этому предшествовало