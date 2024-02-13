Теперь законопроект отправляется в Палату представителей. В то же время спикер Джонсон раскритиковал законопроект и дал понять, что не вынесет его на голосование.
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Что известно о голосовании
Сенат США проголосовал за отдельный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает 95,3 миллиарда долларов для трех стран.
"За" выделение пакета помощи проголосовали 70 демократов и республиканцев (при этом необходимый минимум – 50 голосов), что стало рекордом по количеству голосов за всю историю рассмотрения этого закона.
Против одобрения законопроекта выступили 29 сенаторов, из них большинство республиканцы.
Что дальше
Далее же решение за Палатой представителей, а после необходима подпись президента США Джо Байдена.
Когда спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон проведет голосование за него, и вообще сделает ли это – пока неизвестно.
The Hill пишет, что предварительно Майк Джонсон раскритиковал текст законопроекта, которым предусматривается помощь Украине, поскольку "законопроект Сената о внешней помощи умалчивает наиболее насущную проблему, стоящую перед нашей страной", имея в виду пограничную политику страны.
Зеленский отреагировал на голосование Сената
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом США помощи для Украины. Об этом глава государства сообщил в сети X (бывший Twitter).
Президент Украины выразил благодарность лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканского меньшинства Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые "поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение".
"Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну", – отметил Зеленский.
Что этому предшествовало
- Вопрос о продлении помощи Украине от США продолжается еще с октября 2023 года.
- Предыдущий законопроект предусматривал 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и защиты границы США.
- Однако рассмотрение документа заблокировали республиканцы, которые хотели усилить контроль над американо-мексиканской границей.
- Джо Байден назвал это политическим шантажом. А лидер демократов в Сенате Чак Буш подготовил альтернативный законопроект о помощи союзникам без соглашения о границе.
- Ранее президент Владимир Зеленский спрогнозировал глобальные последствия прекращения помощи США.