Однак із прийняттям допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню можуть виникнути певні несподіванки. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Може статись несподіване"

Борис Тизенгаузен зазначив, що більшість у Сенаті США – це представники Демократичної партії. Згодом відбудеться остаточний розгляд законопроєкту. Однак у Палаті представників США більшість – це республіканці.

Процедурно на голосування поставили. Сенат, де більшість – демократи, повинен пройти. Далі Палата представників, де більшість – у республіканців. Тут може статись несподіване, тому що Трамп може сказати: "Ні, повинен бути кредит. Нехай потім повертають",

– припустив він.

Як підкреслив політтехнолог, експрезидент США – це цинічний бізнесмен, який не зважає на те, що Росія знищує Україну, є багато загиблих, чимало людей виїхало за кордон.

Зверніть увагу! За даними Barron`s, Дональд Трамп закликав республіканців не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки кордону та допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На його думку, варто розділити питання кордону та будь-яких видів іноземної допомоги.

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