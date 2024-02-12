Однак із прийняттям допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню можуть виникнути певні несподіванки. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Може статись несподіване"
Борис Тизенгаузен зазначив, що більшість у Сенаті США – це представники Демократичної партії. Згодом відбудеться остаточний розгляд законопроєкту. Однак у Палаті представників США більшість – це республіканці.
Процедурно на голосування поставили. Сенат, де більшість – демократи, повинен пройти. Далі Палата представників, де більшість – у республіканців. Тут може статись несподіване, тому що Трамп може сказати: "Ні, повинен бути кредит. Нехай потім повертають",
– припустив він.
Як підкреслив політтехнолог, експрезидент США – це цинічний бізнесмен, який не зважає на те, що Росія знищує Україну, є багато загиблих, чимало людей виїхало за кордон.
Допомога Україні з боку США: останні новини
- У неділю, 11 лютого, Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроєкт, який стосується допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Остаточне голосування, на якому ухвалять це рішення, відбудеться найближчими днями.
- Пакет включає 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, враховуючи Тайвань.
- Крім цього, передбачено 9 мільярдів доларів гуманітарної допомоги для України, Сектору Гази та Західного берега.