Сенат США 11 лютого погодився провести остаточне голосування за допомогу Україні та Ізраїлю.

Допомогу для України та Ізраїлю можуть ухвалити

Американський Сенат розглянув правки до законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю, після чого провів процедурне голосування, щоб перейти до фінального розгляду питання.

Варто зазначити, що законопроєкт ще не ухвалено. Невдовзі буде остаточний розгляд цього питання.

Зазначимо, що пакет включає 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для сектору Газа, Західного берега та України та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.