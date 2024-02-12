Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ, пояснив 24 Каналу, що хоч для України склалася доволі нелегка ситуація через затримку у США, вона не є критичною. Хоч, звісно, що швидше ЗСУ передали б зброю, то легше б їм було на полі бою.

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Наскільки серйозна ситуація в Україні

У Слузі народу нещодавно заявили, що Україні вистачить фінансування на наступні два місяці, якщо за цей час допомогу у США так і не ухвалять. Однак ситуація може ставати складнішою.

Ми достатньо серйозно залежні від зброї США, але не критично: достатньо для того, щоб оборонятися наявними силами й засобами, але не достатньо для того, аби провести велику наступальну операцію. Все одно у нас є підтримка, Євросоюзу, країн НАТО,

– зазначив Іван Тимочко.

Тим паче у Європейському Союзі нарешті схвалили фінансування України на майбутні чотири роки. Хоч це фінансування здебільшого для соціальних потреб нашої держави, але це допоможе "вивільнити" кошти на оборону.

Щобільше, у Європейському оборонному фонді також закладені гроші на закупівлю зброю для України. Варто розуміти, що Україні допомагає чимало країн, які не оголошують про це гучно.

"Нам надають допомогу в розвідці, технічному озброєнні, підготовці фахівців, тому що ворога знищує не лише зброя, але й український інтелект та сила духу. Питання також стоїть в наданні далекобійних засобів ураження ворога. Так, є дуже багато проблем та труднощів, але це не настільки критично", – зауважив Тимочко.

Тож не можна сказати, що зараз росіянам ефективно вдасться прорвати лінію фронту чи захопити певні території. Адже на початку великої війни в України не було й третини такої номенклатури зброї, як зараз, однак ворога вдалося стримати.

Не технікою єдиною

Для України важливі не лише нові одиниці озброєння, які можуть передати, наприклад, зі Сполучених Штатів, а й підготовка фахівців до використання цієї зброї.

Система Patriot – це понад 100 фахівців, які її обслуговують; F-16 – це не просто один літак, а величезна кількість технологів, інженерів, які займаються діагностикою, ремонтом, логістику. Теж саме стосується артилерії,

– наголосив Тимочко.

Щодо ситуації з допомогою від Сполучених Штатів – причина не в якихось проблемах України, однак у політичній кризі між двома партіями у США.

"Ми для них далеко. Завжди як американці, так і європейці ставлять насамперед власні інтереси, а потім вже допомога. Це може бути для нас болюче та неприйнятно", – додав Тимочко.

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