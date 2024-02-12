Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ, пояснив 24 Каналу, що хоч для України склалася доволі нелегка ситуація через затримку у США, вона не є критичною. Хоч, звісно, що швидше ЗСУ передали б зброю, то легше б їм було на полі бою.
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Наскільки серйозна ситуація в Україні
У Слузі народу нещодавно заявили, що Україні вистачить фінансування на наступні два місяці, якщо за цей час допомогу у США так і не ухвалять. Однак ситуація може ставати складнішою.
Ми достатньо серйозно залежні від зброї США, але не критично: достатньо для того, щоб оборонятися наявними силами й засобами, але не достатньо для того, аби провести велику наступальну операцію. Все одно у нас є підтримка, Євросоюзу, країн НАТО,
– зазначив Іван Тимочко.
Тим паче у Європейському Союзі нарешті схвалили фінансування України на майбутні чотири роки. Хоч це фінансування здебільшого для соціальних потреб нашої держави, але це допоможе "вивільнити" кошти на оборону.
Щобільше, у Європейському оборонному фонді також закладені гроші на закупівлю зброю для України. Варто розуміти, що Україні допомагає чимало країн, які не оголошують про це гучно.
"Нам надають допомогу в розвідці, технічному озброєнні, підготовці фахівців, тому що ворога знищує не лише зброя, але й український інтелект та сила духу. Питання також стоїть в наданні далекобійних засобів ураження ворога. Так, є дуже багато проблем та труднощів, але це не настільки критично", – зауважив Тимочко.
Тож не можна сказати, що зараз росіянам ефективно вдасться прорвати лінію фронту чи захопити певні території. Адже на початку великої війни в України не було й третини такої номенклатури зброї, як зараз, однак ворога вдалося стримати.
Не технікою єдиною
Для України важливі не лише нові одиниці озброєння, які можуть передати, наприклад, зі Сполучених Штатів, а й підготовка фахівців до використання цієї зброї.
Система Patriot – це понад 100 фахівців, які її обслуговують; F-16 – це не просто один літак, а величезна кількість технологів, інженерів, які займаються діагностикою, ремонтом, логістику. Теж саме стосується артилерії,
– наголосив Тимочко.
Щодо ситуації з допомогою від Сполучених Штатів – причина не в якихось проблемах України, однак у політичній кризі між двома партіями у США.
"Ми для них далеко. Завжди як американці, так і європейці ставлять насамперед власні інтереси, а потім вже допомога. Це може бути для нас болюче та неприйнятно", – додав Тимочко.
Чи допоможуть США Україні: останні новини
- Увечері 11 лютого Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Фактично це усунуло останню процедурну перешкоду перед остаточним голосуванням.
- Сенат також прийняв таблицю правок, які мають прийняти надалі більшістю голосів. Після цього планується фінальне голосування. Воно, до слова, може відбутися вже найближчими днями.
- Нагадаємо, що цей пакет передбачає для України 60 мільярдів доларів. У провалі попередніх голосувань звинувачують Дональда Трампа, який тисне на республіканців, бо йому вигідне затягування.