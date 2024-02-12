Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск, объяснил 24 Каналу, что хотя для Украины сложилась довольно нелегкая ситуация из-за задержки в США, она не является критической. Хотя, конечно, чем быстрее ВСУ передали бы оружие, то легче бы им было на поле боя.

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Насколько серьезна ситуация в Украине

В Слуге народа недавно заявили, что Украине хватит финансирования на следующие два месяца, если за это время помощь в США так и не примут. Однако ситуация может становиться сложнее.

Мы достаточно серьезно зависимы от оружия США, но не критично: достаточно для того, чтобы обороняться имеющимися силами и средствами, но не достаточно для того, чтобы провести большую наступательную операцию. Все равно у нас есть поддержка, Евросоюза, стран НАТО,

– отметил Иван Тимочко.

Тем более в Европейском Союзе наконец одобрили финансирование Украины на предстоящие четыре года. Хотя это финансирование в основном для социальных нужд нашего государства, но это поможет "высвободить" средства на оборону.

Более того, в Европейском оборонном фонде также заложены деньги на закупку оружия для Украины. Стоит понимать, что Украине помогает немало стран, которые не объявляют об этом громко.

"Нам оказывают помощь в разведке, техническом вооружении, подготовке специалистов, потому что врага уничтожает не только оружие, но и украинский интеллект и сила духа. Вопрос также стоит в предоставлении дальнобойных средств поражения врага. Так, есть очень много проблем и трудностей, но это не столь критично", – заметил Тимочко.

Поэтому нельзя сказать, что сейчас россиянам эффективно удастся прорвать линию фронта или захватить определенные территории. Ведь в начале большой войны в Украине не было и трети такой номенклатуры оружия, как сейчас, однако врага удалось сдержать.

Не техникой единой

Для Украины важны не только новые единицы вооружения, которые могут передать, например, из Соединенных Штатов, но и подготовка специалистов к использованию этого оружия.

Система Patriot – это более 100 специалистов, которые ее обслуживают; F-16 – это не просто один самолет, а огромное количество технологов, инженеров, которые занимаются диагностикой, ремонтом, логистику. То же самое касается артиллерии,

– подчеркнул Тимочко.

Относительно ситуации с помощью от Соединенных Штатов – причина не в каких-то проблемах Украины, однако в политическом кризисе между двумя партиями в США.

"Мы для них далеко. Всегда как американцы, так и европейцы ставят прежде всего собственные интересы, а потом уже помощь. Это может быть для нас болезненно и неприемлемо", – добавил Тимочко.

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