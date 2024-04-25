Якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то такий наша територія потребує такого самого захисту, який отримав Ізраїль.

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Захист цивільних

За словами глави держави, такі кроки необхідні для захисту цивільних від російських ракет та дронів.

Якщо у наших союзників є можливість – і у випадку з Ізраїлем ми це побачили – значить, якщо наші союзники можуть убезпечити нас, закрити наше небо, то питання не чому, питання – коли?

– сказав президент в інтерв'ю.

Зеленський додав, що водночас захист солдат ЗСУ здійснюватиметься за допомогою пакетів військової допомоги. Йдеться про західні системи протиповітряної оборони та літаки.

Зверніть увагу! Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що одну систему Patriot наша держава вже отримала від Німеччини. Ще стосовно чотирьох – Київ веде перемовини, а дві додаткові – перебувають у полі зору міністра.

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