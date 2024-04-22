Про це Боррель сказав напередодні засідання у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що сказав Боррель про ППО та ракети

Голова європейської дипломатії зазначив, що він неодноразово звертався до держав-членів євроблоку з проханням переглянути власні запаси, щоб збільшити воєнну підтримку України.

Нам потрібно більше боєприпасів. Нам потрібно більше пускових установок. Пускові установки без ракет – це як пістолет без патронів. Нам потрібно і те, і інше,

– сказав Жозеп Боррель.

Він закликав держави-члени ЄС поставити ракети до вже наявних систем ППО в Україні, а також розглянути, як ще можна допомогти Києву.

Перед цим Верховний представник ЄС говорив, що європейські країни мають орієнтовно 100 батарей Patriot, проте не можуть надати Києву сім.

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава знайшла у світі 100 вільних батарей. Адже у деяких сусідніх країнах більш ніж одна батарея займається охороною порту або аеродрому. Міністр запропонував країнам позичити нам батареї й пообіцяв повернути щойно це буде потрібно.

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