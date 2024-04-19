Україна дуже довго просила ППО, зокрема ефективні системи Patriot або схожі SAMP/T, і от нарешті Захід почав робити кроки в цьому напрямку. Можливо, цьому сприяла жорстока атака по Дніпру 19 квітня.

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Що вирішили в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує нові анонси щодо передачі додаткових систем ППО для України вже найближчим часом. Він зазначив, що країни – члени Альянсу мають такі можливості. Про це Столтенберг повідомив за результатами засідання Ради Україна – НАТО.

НАТО визначило наявні ресурси по всій території Альянсу. Є системи, які є доступними для України. Тож я очікую нові оголошення щодо допомоги Україні з ППО найближчим часом,

– сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс передивився наявні системи ППО та знайшов засоби захисту для України, у тому числі Patriots. Утім, кількість не називають.

"Я не буду вдаватися в конкретні цифри, тому що це секретна інформація, це частина оборонного планування НАТО", – сказав генсек НАТО.

ППО може бути ще більше

Єнс Столтенберг також каже, що очікує нових анонсів щодо передачі нових систем ППО для України після розмов із союзниками під час засідання Великої сімки на Капрі.

"Союзники по НАТО активізуються, і кілька союзників також чітко заявили про це під час сьогоднішньої зустрічі, надаючи більше повітряної оборони. Я очікую конкретних оголошень найближчим часом", – сказав він.

Наявні системи ППО продовжать обслуговувати

Генсек НАТО також додав: союзники мають переконатися, що чинні системи ППО також ефективно працюють та мають запчастини і боєприпаси.

"Нам потрібно зосередитися на нових можливостях або нових батареях, а також на підтримці наявних і нових батарей", – повідомив Столтенберг.

Деякі системи ППО модернізують, щоб зробити їх придатними до використання. Загалом можуть надати Patriot або SAMP/T. Країни НАТО, які не мають ППО, можуть надати фінансову допомогу.

"Глибше зазирнути в сховища по снаряди для України"

За словами Столтенберга, Україні потрібні снаряди калібру 155 міліметрів, високоточні засоби ураження і безпілотники, тож союзники мають "дістати зі сховищ" цю зброю.

Генсек НАТО підкреслив: Альянс має ризикувати і відправляти Україні зброю, яка потрібна для захисту НАТО. Бо допомога Україні – не благодійність, а інвестиція у власний захист.

Україна може завдавати ударів по Росії: позиція НАТО

Генеральний секретар пояснив: Росія почала агресивну війну проти своєї сусідки. Тож наша держава має право на самооборону, і удари по об'єктах на території Росії легітимні. Мова в тому числі про збиття літаків, з яких окупанти бомбили Дніпро та Одесу.