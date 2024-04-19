Уночі Україна прокинулася від звуків сирени. Ворог атакував низку регіонів, зокрема Одесу. Жорстокої атаки зазнав Дніпро, також під ударом були Кривий Ріг і Павлоград.

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Що показали в поліції

Олексій Білошицький оприлюднив відео з нагрудних камер патрульних. На ньому видно, як надають допомогу пораненому. Поліцейські швидко накладають турнікет і заспокоюють чоловіка, що все буде добре. Далі видно, як постраждалого передають медикам.

Перші хвилини після ракетної атаки на Дніпро. Патрульні оперативно надали домедичну допомогу травмованому чоловіку. Після передали медикам. Ми поруч,

– сказано в повідомленні.

Поліцейські рятують чоловіка під час атаки по Дніпру 19 квітня: дивіться відео (Увага! Відео 18+!)

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Які наслідки атаки по Дніпру