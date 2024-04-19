Ночью Украина проснулась от звуков сирены. Враг атаковал ряд регионов, в частности Одессу. Жестокой атаке подвергся Днепр, также под ударом были Кривой Рог и Павлоград.
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Что показали в полиции
Алексей Билошицкий обнародовал видео с нагрудных камер патрульных. На нем видно, как оказывают помощь раненому. Полицейские быстро накладывают турникет и успокаивают мужчину, что все будет хорошо. Далее видно, как пострадавшего передают медикам.
Первые минуты после ракетной атаки на Днепр. Патрульные оперативно оказали домедицинскую помощь травмированному мужчине. После передали медикам. Мы рядом,
– сказано в сообщении.
Полицейские спасают мужчину во время атаки по Днепру 19 апреля: смотрите видео (Внимание! Видео 18+!)
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Какие последствия атаки по Днепру
- По городу и области ударили ракетами и дронами. На момент публикации новости известно о семи погибших и 35 пострадавших.
- Перечень поврежденных сооружений очень большой: это и многоэтажки, и частные дома, и учебные заведения, и рынок, и отель, и еще много чего. В области уничтожена солнечная электростанция, повреждено много частных домов.
- Одна из пораженных жилых многоэтажек – кирпичная сталинка. Поэтому она не сложилась, как панельные дома, хотя несколько этажей все же разрушено.
- Россияне коварно ударили по объектам Укрзализныци. Из-за этого задерживались поезда и останавливал работу вокзал. Под атакой была транспортная инфраструктура.
- Глава Днепропетровской ОВА написал, что область пережила ад. Но украинцы сплотились и быстро начали помогать раненым. Не остались в стороне даже школьники: 14-летний Тимофей подносил питьевую воду спасателям, помогал чрезвычайникам разворачивать штаб.
- Жестокий удар не прошел безнаказанно, и некоторые из россиян уже поплатились. Силы ПВО смогли впервые сбить ракеты Х-22 и их носитель бомбардировщик Ту-22. Следует сказать, что такое оружие россиян – стратегическое, так что его сбитие – настоящая победа!