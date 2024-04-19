Российские военные в целом запустили 22 ракеты различных типов, большинство из которых атаковали именно Днепр и область. Все, что известно о циничном обстреле врага, последствия атаки, жертв и раненых – далее в материале 24 Канала.

К теме В Днепре горит пятиэтажка: количество пострадавших возросло, под завалами могут быть люди

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, украинским защитникам удалось сбить на Днепропетровщине 11 ракет различных типов. Впрочем, избежать попаданий не удалось.

Россияне ударили по пятиэтажке в Днепре

Во время атаки 19 апреля враг цинично бил по Днепру. Так, под ударом российских оккупантов оказалась пятиэтажка. В 06:21 председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре горит пятиэтажка. Здание частично разрушено и под завалами могут быть люди.

Пятиэтажка после вражеских ударов – больше в галерее

Как сообщили в ГСЧС, в результате ударов вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 1 тысячи квадратных метров. Сейчас он локализован, аварийно-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 11:00 в Днепре известно о 2 погибших и 20 раненых. В ОВА сообщают, что около половины раненых в состоянии средней тяжести. Они получили осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны, и сейчас госпитализированы. На местах также работают психологи, которые помогают бороться со стрессом.

В Днепре продолжаются аварийно-спасательные работы: смотрите видео

Под ударом оказались объекты Укрзализныци

Во время атаки по Днепру враг также ударил по объектам Укрзализныци. Так, в результате обстрелов были ранены железнодорожников – они получают всю необходимую помощь.

В результате атаки была приостановлена работа вокзала станции Днепр. Утром не курсировали поезда дальнего следования, а также пригородные. Около 10:00 вокзал уже возобновил работу. Так, пассажиры рейса №40 Запорожье – Солотвино смогли сесть в поезд. Впрочем, задерживаются следующие поезда:

№38 Киев – Запорожье;

№733 Днепр – Киев;

№5/215 Черновцы – Запорожье (задержка до получаса).

В Укрзализныце отметили, что пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс.

Укрзализныця продолжает оценивать последствия утренней вражеской атаки на собственную инфраструктуру в Днепре и области и оперативно ликвидировать их,

– отметили в Укрзализныце.

Местные телеграм-каналы также пишут, что в Днепре под ударом оказался автовокзал.

Похже в Укрзализныце сообщили, что в результате атаки погибла Оксана Стороженко – дежурная по дому локомотивных бригад. Также ранения получили 7 железнодорожников.

В Синельниковском районе повреждено почти 30 домов

Оккупанты ударили также по Синельниковскому району Днепропетровской области. Там повреждено около 30 домов, 4 – полностью разрушены.

Синельниковский район после вражеской атаки – больше в галерее

К сожалению, в Синельниково есть погибшие, среди которых дети. Так, сначала утром стало известно о 6 погибших, среди них – двое детей 6 и 8 лет. Впоследствии сообщили, что в больнице также умерла 14-летняя девочка, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, она погибла от рук оккупантов.

В то же время в ГСЧС заявляют, что в результате вражеской атаки погибли 2 ребенка. В Днепропетровской ОВА уточнили, что 6-летний мальчик, которого считали погибшим, выжил. Лысак объяснил, что ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Медики приложили титанические усилия и спасли мальчика.

Врачи положительно оценивают состояние 6-летнего ребенка. Медики с осторожностью говорят, что мальчик выздоровеет, но на это нужно время.

Кривой Рог и Павлоград также оказались под ударом

Враг атаковал также и Кривой Рог. Там известно о 3 пострадавших, двое из них – в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в ОВА сообщали о повреждении инфраструктурного объекта.

Кроме того, в Павлограде также повреждено одно из предприятий.

Зеленский отреагировал на массированную атаку по Днепропетровской области

Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепру и области. Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате вражеской атаки.

Президент Украины, комментируя очередную российскую атаку, отметил важность предоставления систем ПВО. Зеленский акцентировал, что это потребность не только украинцев, а глобальная.

Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни. Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев – это глобальная потребность,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что партнеры могут гарантировать безопасность украинского неба и имеют для этого необходимые возможности. Зеленский отметил, что это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, когда США, Великобритания и Франция присоединились к сбиванию иранских дронов и ракет над небом Израиля.