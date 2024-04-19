Российские военные в целом запустили 22 ракеты различных типов, большинство из которых атаковали именно Днепр и область. Все, что известно о циничном обстреле врага, последствия атаки, жертв и раненых – далее в материале 24 Канала.

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Как сообщили в Днепропетровской ОВА, украинским защитникам удалось сбить на Днепропетровщине 11 ракет различных типов. Впрочем, избежать попаданий не удалось.

Во время атаки 19 апреля враг цинично бил по Днепру. Так, под ударом российских оккупантов оказалась пятиэтажка. В 06:21 председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре горит пятиэтажка. Здание частично разрушено и под завалами могут быть люди.

Пятиэтажка после вражеских ударов – больше в галерее

Как сообщили в ГСЧС, в результате ударов вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 1 тысячи квадратных метров. Сейчас он локализован, аварийно-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 11:00 в Днепре известно о 2 погибших и 20 раненых. В ОВА сообщают, что около половины раненых в состоянии средней тяжести. Они получили осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны, и сейчас госпитализированы. На местах также работают психологи, которые помогают бороться со стрессом.

В Днепре продолжаются аварийно-спасательные работы: смотрите видео

Во время атаки по Днепру враг также ударил по объектам Укрзализныци. Так, в результате обстрелов были ранены железнодорожников – они получают всю необходимую помощь.

В результате атаки была приостановлена работа вокзала станции Днепр. Утром не курсировали поезда дальнего следования, а также пригородные. Около 10:00 вокзал уже возобновил работу. Так, пассажиры рейса №40 Запорожье – Солотвино смогли сесть в поезд. Впрочем, задерживаются следующие поезда:

  • №38 Киев – Запорожье;
  • №733 Днепр – Киев;
  • №5/215 Черновцы – Запорожье (задержка до получаса).

В Укрзализныце отметили, что пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс.

Укрзализныця продолжает оценивать последствия утренней вражеской атаки на собственную инфраструктуру в Днепре и области и оперативно ликвидировать их,
– отметили в Укрзализныце.

Местные телеграм-каналы также пишут, что в Днепре под ударом оказался автовокзал.

Похже в Укрзализныце сообщили, что в результате атаки погибла Оксана Стороженко – дежурная по дому локомотивных бригад. Также ранения получили 7 железнодорожников.

Оккупанты ударили также по Синельниковскому району Днепропетровской области. Там повреждено около 30 домов, 4 – полностью разрушены.

Синельниковский район после вражеской атаки – больше в галерее

К сожалению, в Синельниково есть погибшие, среди которых дети. Так, сначала утром стало известно о 6 погибших, среди них – двое детей 6 и 8 лет. Впоследствии сообщили, что в больнице также умерла 14-летняя девочка, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, она погибла от рук оккупантов.

В то же время в ГСЧС заявляют, что в результате вражеской атаки погибли 2 ребенка. В Днепропетровской ОВА уточнили, что 6-летний мальчик, которого считали погибшим, выжил. Лысак объяснил, что ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Медики приложили титанические усилия и спасли мальчика.

Врачи положительно оценивают состояние 6-летнего ребенка. Медики с осторожностью говорят, что мальчик выздоровеет, но на это нужно время.

Враг атаковал также и Кривой Рог. Там известно о 3 пострадавших, двое из них – в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в ОВА сообщали о повреждении инфраструктурного объекта.

Кроме того, в Павлограде также повреждено одно из предприятий.

Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепру и области. Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате вражеской атаки.

Президент Украины, комментируя очередную российскую атаку, отметил важность предоставления систем ПВО. Зеленский акцентировал, что это потребность не только украинцев, а глобальная.

Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни. Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев – это глобальная потребность,
– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что партнеры могут гарантировать безопасность украинского неба и имеют для этого необходимые возможности. Зеленский отметил, что это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, когда США, Великобритания и Франция присоединились к сбиванию иранских дронов и ракет над небом Израиля.