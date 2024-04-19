Російські військові загалом запустили 22 ракети різних типів, більшість із яких атакувала саме Дніпро та область. Усе, що відомо про цинічний обстріл ворога, наслідки атаки, жертв та поранених – далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Дніпрі горить п'ятиповерхівка: кількість постраждалих зросла, під завалами можуть бути люди

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, українським захисникам вдалося збити на Дніпропетровщині 11 ракет різних типів. Втім, уникнути влучань не вдалося.

Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в Дніпрі

Під час атаки 19 квітня ворог цинічно бив по Дніпру. Так, під ударом російських окупантів опинилася п'ятиповерхівка. О 06:21 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Будівля частково зруйнована й під завалами можуть бути люди.

П'ятиповерхівка після ворожих ударів – більше у галереї

Як повідомили в ДСНС, унаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 1 тисячі квадратних метрів. Наразі її локалізовано, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Станом на 11:00 у Дніпрі відомо про 2 загиблих і 20 поранених. В ОВА повідомляють, що близько половини поранених у стані середньої тяжкості. Вони зазнали осколкових поранень, переламів, гематом, різаних ран, й нині госпіталізовані. На місцях також працюють психологи, які допомагають боротися зі стресом.

В Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи: дивіться відео

Під ударом опинилися об'єкти Укрзалізниці

Під час атаки по Дніпру ворог також вдарив по об'єктах Укрзалізниці. Так, внаслідок обстрілів було поранено залізничників – вони отримують усю необхідну допомогу.

Внаслідок атаки була призупинена робота вокзалу станції Дніпро. Зранку не курсували поїзди далекого сполучення, а також приміські. Близько о 10:00 вокзал вже відновив роботу. Так, пасажири рейсу №40 Запоріжжя – Солотвино змогли сісти в поїзд. Втім, затримуються наступні поїзди:

№38 Київ – Запоріжжя;

№733 Дніпро – Київ;

№5/215 Чернівці – Запоріжжя (затримка до пів години).

В Укрзалізниці наголосили, що пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива за квитками на попередній рейс.

Укрзалізниця продовжує оцінювати наслідки ранкової ворожої атаки на власну інфраструктуру в Дніпрі та області та оперативно ліквідувати їх,

– наголосили в Укрзалізниці.

Місцеві телеграм-канали також пишуть, що у Дніпрі під ударом опинився автовокзал.

Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок атаки загинула Оксана Стороженко – чергова по будинку локомотивних бригад. Також поранень зазнали 7 залізничників.

У Синельниківському районі пошкоджено майже 30 будинків

Окупанти вдарили також по Синельниківському району Дніпропетровської області. Там пошкоджено близько 30 будинків, 4 – вщент зруйновані.

Синельниківський район після ворожої атаки – більше у галереї

На жаль, у Синельниковому є загиблі, серед яких діти. Так, спочатку зранку стало відомо про 6 загиблих, серед них – двоє дітей 6 і 8 років. Згодом повідомили, що у лікарні також померла 14-річна дівчинка, яка була госпіталізована у важкому стані. Лікарі робили усе можливе, щоб врятувати дитину, але, на жаль, вона загинула від рук окупантів.

Водночас у ДСНС заявляють, що внаслідок ворожої атаки загинуло 2 дитини. У Дніпропетровській ОВА уточнили, що 6-річний хлопчик, якого вважали загиблим, вижив. Лисак пояснив, що дитина була у вкрай важкому стані. Медики доклали титанічних зусиль і врятували хлопчика.

Лікарі позитивно оцінюють стан 6-річної дитини. Медики з обережністю говорять, що хлопчик одужає, але на це потрібен час.

Кривий Ріг і Павлоград також опинилися під ударом

Ворог атакував також і Кривий Ріг. Там відомо про 3 постраждалих, двоє з них – у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також в ОВА повідомляли про пошкодження інфраструктурного об'єкта.

Окрім того, у Павлограді також пошкоджено одне з підприємств.

Зеленський відреагував на масовану атаку по Дніпропетровщині

Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Дніпру та області. Він висловив співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули внаслідок ворожої атаки.

Президент України, коментуючи чергову російську атаку, наголосив на важливості надання систем ППО. Зеленський акцентував, що це потреба не лише українців, а глобальна.

Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що партнери можуть гарантувати безпеку українського неба й мають для цього необхідні спроможності. Зеленський наголосив, що це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, коли США, Велика Британія та Франція долучилися до збиття іранських дронів та ракет над небом Ізраїлю.