Вибухи в Дніпрі пролунали декілька разів. Зокрема, о 5:10, 5:13, 5:19 люди чули серію вибухів.
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Що відомо про атаку по Дніпрі
У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Наразі, попередньо, шестеро постраждалих,
– заявив очільник ОВА.
За його даними, це не єдині руйнування в регіоні. Сергій Лисак повідомив, що:
- на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт,
- є руйнування й на Синельниківщині. На жаль, там загинула жінка.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пояснив, що більше інформації повідомить згодом та закликав людей подбати про свою безпеку. Адже станом на 6:37 19 квітня у регіоні тривала тривога через загрозу атаки безпілотниками.
Атака росіян по Україні
- Росія атакувала Україну ракетами вдосвіта 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали о 4:59, що ракета летить на Дніпро. Згодом повідомляли про ракети, які рухались в напрямку Кременчука, Миргорода, Одеси, Дніпра.
- Вибух в Одесі пролунав орієнтовно о 5:17 19 квітня. Інформацію про наслідки атаки влада ще не повідомляла.