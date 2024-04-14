Так, в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що Україна отримає Patriot якнайшвидше, передає 24 Канал.

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Коли Patriot буде в Україні

Наша держава отримає нову систему протиповітряної оборони якнайшвидше. Втім, точно оцінити терміни постачання складно, адже це не простий процес.

Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі установки – пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Усі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти деякий час, я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію,

– підкреслив Євлаш.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що це стане неабияким підсиленням.

"Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", – підкреслив майор.

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