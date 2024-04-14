Так, в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что Украина получит Patriot как можно быстрее, передает 24 Канал.

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Когда Patriot будет в Украине

Наше государство получит новую систему противовоздушной обороны как можно быстрее. Впрочем, точно оценить сроки поставки сложно, ведь это не простой процесс.

Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить эти все установки – пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию,

– подчеркнул Евлаш.

В то же время спикер Воздушных сил отметил, что это станет большим усилением.

"Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины", – подчеркнул майор.

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