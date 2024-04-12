Враг ежедневно подло обстреливает прифронтовые города, среди гражданского населения постоянно есть раненые и погибшие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени рассказал о том, в каких системах ПВО нуждается наше государство.
Смотрите также Как закрыть Харьков от обстрелов: Воздушные силы назвали единственное эффективное решение
"Надо действовать очень сфокусировано"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что усиление противовоздушной обороны является одним из приоритетов для Украины в 2024 году. Однако сейчас наше государство хочет получить не только ЗРК Patriot.
Первый (приоритет, – ред.) – ПВО. И не просто ПВО – а Patriot и Samp-T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусировано, не надо размывать,
– сказал украинский чиновник.
По его словам, Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО". Наше государство интересует, "сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей Samp-T и когда".
Что известно этот ЗРК
Samp-T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales. Предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных объектов от таких целей как самолеты, крылатые и баллистические ракеты.
Есть ли еще в Украине ракеты к Patriot и Iris-T: основное
- Обозреватель немецкого издания Юлиан Рьопке написал, что якобы в Украине остались почти нулевые запасы ракет для систем Patriot и IRIS-T. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Киев самостоятельно не производит эти системы и боеприпасы к ним.
- Илья Евлаш добавил, что наши партнеры знают о нашей потребности. Они знают, сколько у нас есть ракет, сколько нам необходимо еще. Однако не стоит поддаваться панике, поскольку вы видите и сегодняшний результат, как отработали наши мобильные огневые группы.
- Заметим, что Украина действительно просит еще больше систем Patriot. Владимир Зеленский объяснил, что Украине для полной защиты нужно 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой. Он уточнил, что назвал количество, потому что это уже не секрет – о проблеме знают все партнеры Украины.