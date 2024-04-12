Пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал во время телемарафона, что Украине нужно больше ракет. Об этом же говорил президент Зеленский после массированной атаки на Украину 11 апреля Владимир Зеленский, пишет канал 24.

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Наши партнеры знают о нашей потребности. Они знают, сколько у нас ракет, сколько еще нужно. Однако не стоит паниковать, так как вы видите сегодняшний результат, работы наших мобильных огневых групп,

– сказал пресс-секретарь.

Илья Евлаш отметил, что наши военные сбили 16 из 17 "Шахедов". В ночь на 11 апреля Вооруженные силы Украины сбили 16 из 20 ракет Х-101/Х-555 и почти все 40 беспилотников, две из четырех ракет Х-59.

"Конечно, что"Кинжалы" достаточно сложно сбить. Это не обычное оружие, и не крылатые ракеты, которые удается сбивать даже нашим огневым группам. Поэтому это чрезвычайно сложная цель. Для этого нам необходимо большое количество Patriot. Это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения противника. И, конечно, мы с нетерпением ждем поставки этих систем ПВО нашими партнерами", – заявил пресс-секретарь ВВС Украины.

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