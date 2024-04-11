Удар по Трипольской ТЭС разрушил всю электростанцию и уничтожил генерацию. Следует сказать, что эта ТЭС была одной из самых экономных и питала Центр Украины. Это был самый большой энергогенерирующий объект на территории Киевской области.

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Что на Западе говорят об уничтожении ТЭС

Журналисты Укринформа спросили, подняла ли Украина в диалоге с партнерами вопрос уничтожения Трипольской ТЭС.

Поднимаем ли эту тему... Что тут поднимать, тема одна – дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это,

– ответил Кулеба.

Министр заверил, что будет говорить о максимальном ускорении поставки ПВО Украине.

Была ли защищена Трипольская ТЭС

Центрэнерго назвало атаку черным днем для украинской энергетики. Были уничтожены все мощности ТЭС.

В то же время в СМИ вспомнили: в прошлом году говорилось, что станция полностью защищена, и на это были потрачены значительные средства. В компании объяснили: к сожалению, физическая защита была от ударов дронами и поражения обломками ракет. От прямого попадания, к которому прибегли россияне, станция не была защищена.

Ряд экспертов говорит, что следует переходить на рассредоточение генерации. Если будет много малых объектов, их будет сложнее поразить.

В Defense Express считают, что удар был нанесен ракетой Х-69. Такое оружие достает почти все крупные города Украины, а запустить его можно с "сушек".