Журналисты Defense Express, что эти ракеты по последствиям для нашего государства хуже, чем те самые печально известные "Кинжалы". Кроме того, это также показывает изменения в тактике россиян по массированным атакам по Украине.

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Ракету Х-69 применили для атаки Трипольской ТЭС

Авторы материала, со ссылкой на собственные источники, отметили, что именно найденные обломки позволили обнаружить, что россияне атаковали Трипольскую ТЭС ракетами типа Х-69. Эти дозвуковые крылатые ракеты враг может использовать с самолетов Су-34 и Су-35.

При этом, по полученной дополнительной информации, дальность пуска ракет составила около 400 километров. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 километров, как очередной итерации Х-59МК2,

– отметили журналисты.

В издании также отмечали, что первые сообщения о применении Х-69 россиянами для ударов по Украине датируются февралем 2024 года, а об отдельных случаях сообщалось еще в 2023 году. Эту информацию неофициально подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, проведя исследование обломков Х-69.

Кроме того, дозвуковую крылатую ракету могут переносить и самолеты Су-57, а размещают ее во внутренних отсеках вооружения самолета.

Журналисты также отметили, что ракета также может нести боеголовку весом 310 кг. Оснащена системой наведения DSMAC и способна летать на сверхнизких высотах до 20 метров, X-69 отличается своими возможностями по сравнению с ракетой X-101.

Несмотря на то, что Х-69 является дозвуковой и имеет меньшую боеголовку, чем гиперзвуковая Х-47М2 "Кинжал", она была использована Россией во время недавнего удара по Трипольской ТЭС. Этот шаг вызвал беспокойство относительно потенциального худшего влияния Х-69 в боевых сценариях.

Во-первых, ее результативный удар, к сожалению, говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны. Во-вторых, ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К,

– отметили журналисты.

В издании также отметили, что использование ракеты, которая может запускаться с самолетов Су-34 или Су-35, может стать более распространенным в будущем благодаря большему количеству доступных носителей. Однако это станет возможным только тогда, когда Россия наладит полномасштабное серийное производство ракеты, поскольку сейчас ее нет в больших запасах. Детальные исследования ракеты были проведены в феврале, а производство, как ожидается, началось, очевидно, в конце 2023 года.

К тому же дальность полета ракеты в 400 километров способна поразить значительное количество объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые могут приближаться на расстояние 50-70 километров от границы или линии фронта.

Журналисты на карте показали гипотетические пусковые районы, без учета возможности врагом использовать воздушное пространство Беларуси.



Зона возможного поражения ракетами Х-69 / Фото Defense Express

В случае, если Россия повторит практику времен 2022 года по пускам из воздушного пространства своего сателлита, то в зону поражения можно добавить всю территорию Украины кроме Закарпатской области.

Обратите внимание! Ночью 7 февраля оккупанты, вероятно, выпустили три ракеты Х-69 вместе с широко используемыми тремя ракетами Х-59. Однако часть из этих ракет сбили – если быть точным, ликвидировано пять ракет во время обстрелов Полтавской, Сумской и Николаевской областей.