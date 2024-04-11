Журналісти Defense Express, що ці ракети за наслідками для нашої держави є гіршими, ніж ті самі сумнозвісні "Кинджали". Крім того, це також показує зміни у тактиці росіян щодо масованих атак по Україні.

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Ракету Х-69 застосували для атаки Трипільської ТЕС

Автори матеріалу, з посиланням на власні джерела, зазначили, що саме знайдені уламки дозволили виявити, що росіяни атакували Трипільську ТЕС ракетами типу Х-69. Ці дозвукові крилаті ракети ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35.

При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів, як чергової ітерації Х-59МК2,

– наголосили журналісти.

У виданні також наголошували, що перші повідомлення про застосування Х-69 росіянами для ударів по Україні датуються лютим 2024 року, а про окремі випадки повідомлялося ще у 2023 році. Цю інформацію неофіційно підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, провівши дослідження уламків Х-69.

Крім того, дозвукову крилату ракету можуть переносити й літаки Су-57, а розміщують її у внутрішніх відсіках озброєння літака.

Журналісти також зазначили, що ракета також може нести боєголовку вагою 310 кг. Оснащена системою наведення DSMAC і здатна літати на наднизьких висотах до 20 метрів, X-69 вирізняється своїми можливостями порівняно з ракетою X-101.

Попри те, що Х-69 є дозвуковою і має меншу боєголовку, ніж гіперзвукова Х-47М2 "Кинджал", вона була використана Росією під час нещодавнього удару по Трипільській ТЕС. Цей крок викликав занепокоєння щодо потенційного гіршого впливу Х-69 у бойових сценаріях.

По-перше, її результативний удар, на жаль, говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К,

– наголосили журналісти.

У виданні також зазначили, що використання ракети, яка може запускатися з літаків Су-34 або Су-35, може стати більш поширеним у майбутньому завдяки більшій кількості доступних носіїв. Однак це стане можливим лише тоді, коли Росія налагодить повномасштабне серійне виробництво ракети, оскільки наразі її немає у великих запасах. Детальні дослідження ракети були проведені в лютому, а виробництво, як очікується, розпочалося, вочевидь, в кінці 2023 року.

До того ж дальність польоту ракети в 400 кілометрів здатна вразити значну кількість об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які можуть наближатися на відстань 50-70 кілометрів від кордону або лінії фронту.

Журналісти на мапі показали гіпотетичні пускові райони, без урахування можливості ворогом використати повітряний простір Білорусі.



Зона можливого ураження ракетами Х-69 / Фото Defense Express

У випадку, якщо Росія повторить практику часів 2022 року щодо пусків із повітряного простору свого сателіта, то до зони ураження можливо додати всю територію України окрім Закарпатської області.

Зверніть увагу! Уночі 7 лютого окупанти, ймовірно, випустили три ракети Х-69 разом з широко використовуваними трьома ракетами Х-59. Однак частину з цих ракет збили – якщо бути точним, ліквідовано п'ять ракет під час обстрілів Полтавської, Сумської та Миколаївської областей.