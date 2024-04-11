Загалом від атаки потерпали п'ять регіонів – Київщина, Харківщина, Львівщина, Одещина, Запоріжжя. Окупанти цілили по енергетиці.

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То чи було захищено станцію

Після атаки по Трипільській ТЕС деякі ЗМІ пригадали заяву Центренерго у серпні 2023 року про те, що станція повністю захищена. Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України, в ефірі телемарафону пояснив, чому ж такий великий масштаб руйнувань на ТЕС.

Є об'єкти, які можливо захистити, а є обладнання, яке неможливо захистити. Проведені роботи стосувалися пристанційних вузлів, блочних трансформаторів. Було ракетне влучання в машинний зал – це величезна споруда довжиною в сотні метрів, побудувати над нею саркофаг фізично неможливо,

– розповів він.

За словами Слободяна, в подальшому треба переходити від великих джерел живлення до створення багатьох невеликих, тобто розосередити генерацію. Ідея в тому, що малі джерела не будуть легкими мішенями для ворога.

Коли відновлять станцію

"Трипільська ТЕС зазнала серйозних ушкоджень, відбувається розбір завалів. Після цього буде потрібен час, щоб уточнити, які саме обсяги руйнувань, і оцінити вартість відновлювальних робіт. Утім, аварійно-відновлювальні роботи на всіх об'єктах вже розпочато", – повідомив він.

Голова державної інспекції підкреслив: кожна електростанція працює в об'єднаній системі України, тому не можна говорити, що пошкодження саме цієї електростанції вплине конкретно на споживачів Київської області. Зараз немає графіків відключень, вистачає інших джерел. До того ж погода дозволяє використовувати сонячні електростанції. Але ву контексті підготовки до осінньо-зимового періоду відновлення Трипільської ТЕС важливе.

"Цієї ночі ворог наніс комбінований ракетно-дроновий удар по об'єктах у п'яти областях. Це були як об'єкти генерації, так і мережі оператора системи передачі НЕК "Укренерго", також і по газовій інфраструктурі", – підсумував Слободян.

В Укренерго просять заощадити споживання

Мова про вечірні години максимального попиту – з 19:00 до 22:00.

Будь ласка, не вмикайте в цей період потужні електроприлади або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період

– закликали там.



Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка UA War Infographics

Важливо! В Центренерго прокоментували атаку 11 квітня. Там зазначили: на момент ракетного удару фізичний захист першого рівня критично важливих елементів ТЕС був виконаний у повному обсязі. Там звели штучні захисні споруди навколо обладнання, які розраховані на захист від падіння уламків ракет і непрямих атак БПЛА. На жаль, це не рятує від прямих влучань ракет, а росіяни атакували прицільно.