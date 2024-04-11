В целом от атаки пострадали пять регионов – Киевщина, Харьковщина, Львовщина, Одесская область, Запорожье. Оккупанты целились по энергетике.

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Так была ли защищена станция

После атаки по Трипольской ТЭС некоторые СМИ вспомнили заявление Центрэнерго в августе 2023 года о том, что станция полностью защищена. Руслан Слободян, глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины, в эфире телемарафона объяснил, почему же такой большой масштаб разрушений на ТЭС.

Есть объекты, которые возможно защитить, а есть оборудование, которое невозможно защитить. Проведенные работы касались пристанционных узлов, блочных трансформаторов. Было ракетное попадание в машинный зал – это огромное сооружение длиной в сотни метров, построить над ним саркофаг физически невозможно,

– рассказал он.

По словам Слободяна, в дальнейшем надо переходить от больших источников питания к созданию многих небольших, то есть рассредоточить генерацию. Идея в том, что малые источники не будут легкими мишенями для врага.

Когда восстановят станцию

"Трипольская ТЭС получила серьезные повреждения, идет разбор завалов. После этого потребуется время, чтобы уточнить, какие именно объемы разрушений, и оценить стоимость восстановительных работ. Впрочем, аварийно-восстановительные работы на всех объектах уже начаты", – сообщил он.

Глава государственной инспекции подчеркнул: каждая электростанция работает в объединенной системе Украины, поэтому нельзя говорить, что повреждение именно этой электростанции повлияет конкретно на потребителей Киевской области. Сейчас нет графиков отключений, хватает других источников. К тому же погода позволяет использовать солнечные электростанции. Но в контексте подготовки к осенне-зимнему периоду восстановление Трипольской ТЭС важно.

"Этой ночью враг нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам в пяти областях. Это были как объекты генерации, так и сети оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", также и по газовой инфраструктуре", – подытожил Слободян.

В Укрэнерго просят экономить потребление

Речь о вечерних часах максимального спроса – с 19:00 до 22:00.

Пожалуйста, не включайте в этот период мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот тяжелый период,

– призвали там.



Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика UA War Infographics

Важно! В Центрэнерго прокомментировали атаку 11 апреля. Там отметили: на момент ракетного удара физическая защита первого уровня критически важных элементов ТЭС была выполнена в полном объеме. Там возвели искусственные защитные сооружения вокруг оборудования, которые рассчитаны на защиту от падения обломков ракет и непрямых атак БПЛА. К сожалению, это не спасает от прямых попаданий ракет, а россияне атаковали прицельно.