Зазначимо, що тоді ж окупанти застосували проти України й іншу нову зброю – гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон". Планувалося, що вона воюватиме проти кораблів, однак окупанти вирішили бити ними по мирних містах.

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Нова зброя Росії

Під час масованої ракетної атаки 7 лютого окупанти застосували по Україні новітні ракети Х-69. Зокрема, після удару український телеграм-канал "Полковник Генштабу" оприлюднив фотографію уламка цієї зброї.

Росіяни застосували проти України нові ракети Х-69 / Полковник Генштабу

Тривалий час ракета Х-69 перебувала у розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки й виробництва пришвидшили. Ці ракети створювали для винищувача Су-57, але виробник каже, що Х-69 може базуватися й на інших російських літаках.

Уночі 7 лютого окупанти, ймовірно, випустили три ракети Х-69 разом з широко використовуваними трьома ракетами Х-59. Однак частину з цих ракет збили – якщо бути точним, ліквідовано п'ять ракет під час обстрілів Полтавської, Сумської та Миколаївської областей.

Що відомо про цю ракету

Ракета, яка зараз відома як Х-69, почала життя під іншою назвою – Х-59МК2. Вперше прототип ракети презентували у 2009 році. Вона відрізнялася від свого попередника Х-59МК системою наведення, де активну радіолокаційну систему самонаведення замінили інерціальною навігаційною системою в поєднанні з GPS/GLONASS. Однак у 2015 році ракету повністю переробили, лишивши незмінною лише систему наведення.

Ракета отримала коробчатий корпус трапецієподібного перерізу, пристосований для розміщення у відсіку озброєння Су-57. У верхній частині тіла є пара висувних крил із чотирма плавниками ззаду, які також розгортаються під час польоту. Турбореактивний двигун став внутрішнім.

Нова версія ракети отримала квадратний корпус / російські ЗМІ

Ракети Х-69 призначені для ураження цілей з уже відомими координатами. Попередньо, вона може долати відстань до 300 кілометрів. Ця ракета несе бойову частину вагою 310 кілограмів при повній масі ракети 710 кілограмів. Швидкість польоту – близько 700 – 1000 кілометрів на годину.