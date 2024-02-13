Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що для захисту від таких ракет необідні засоби, й про це знають західні партнери, передає 24 Канал.
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Ворог використовуватиме усі методи
Ігнат наголосив, що не має багато інформації про ракети типу "Циркон". Водночас він додав, що необхідно дочекатися висновків експертів, які підтвердять, що росіяни дійсно завдали удару по Києву протикорабельною зброєю.
Речник Повітряних сил заявив, що Росія – підступний ворог, який буде використовувати усі методи, щоб атакувати Україну. Зокрема вже зафіксовані випадки, коли окупанти били по українських містах ракетами, які виготовлені в інших країнах. Вочевидь, Ігнат говорив про обстріли Харківщини північнокорейськими балістичними ракетами.
Росія буде намагатися використовувати всі методи, щоб атакувати Україну саме ракетами, які летять по балістичній траєкторії. І ця ракета (3М22 "Циркон" – 24 Канал), і "Кинджал", і "Іскандер", які вона використовує – це балістика. І проти цих ракет потрібні засоби. Які засоби знаємо ми, знають наші партнери. Треба працювати, щоб захищатись саме від цього виду озброєння,
– заявив Ігнат.
Росія вдарила "Цирконом" по Києву: що відомо
- Видання Defense Express припустило, що для атаки Києва 7 лютого 2024 року Росія випустила гіперзвукову ракету "Циркон". Журналісти заявили, що про це свідчить відповідне маркування, яке виявили на уламках. Окрім того, у ЗМІ припустили, що цей тип ракет окупанти могли використати не вперше.
- Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз повідомив, що попередні висновки експертизи підтверджують, що ворог справді міг вдарити по Києву "Цирконом". Однак, у КНДІСЕ заявили, що зброя, якою вдарили по Києву, не відповідає тактико-технічним характеристикам, про які заявляли росіяни.
- Так, у Росії заявляли, що ракета типу "Циркон" здатна вражати цілі на максимальній відстані до 1000 кілометрів за особливих умов, а реальна – 250 – 500 кілометрів. Також окупанти повідомляли, що бойова частина ракети – близько 300 – 400 кілограмів.