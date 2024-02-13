Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що для захисту від таких ракет необідні засоби, й про це знають західні партнери, передає 24 Канал.

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Ворог використовуватиме усі методи

Ігнат наголосив, що не має багато інформації про ракети типу "Циркон". Водночас він додав, що необхідно дочекатися висновків експертів, які підтвердять, що росіяни дійсно завдали удару по Києву протикорабельною зброєю.

Речник Повітряних сил заявив, що Росія – підступний ворог, який буде використовувати усі методи, щоб атакувати Україну. Зокрема вже зафіксовані випадки, коли окупанти били по українських містах ракетами, які виготовлені в інших країнах. Вочевидь, Ігнат говорив про обстріли Харківщини північнокорейськими балістичними ракетами.

Росія буде намагатися використовувати всі методи, щоб атакувати Україну саме ракетами, які летять по балістичній траєкторії. І ця ракета (3М22 "Циркон" – 24 Канал), і "Кинджал", і "Іскандер", які вона використовує – це балістика. І проти цих ракет потрібні засоби. Які засоби знаємо ми, знають наші партнери. Треба працювати, щоб захищатись саме від цього виду озброєння,

– заявив Ігнат.

Росія вдарила "Цирконом" по Києву: що відомо