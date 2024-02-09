Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Крім цього окупанти використовують безпілотники, КАБи, артилерію.

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"Ми вже кілька днів обговорюємо атаку по Слобідському району Харкову, яка була кілька днів тому, коли початково говорили, що це вдарили С-300, але вже ретельніше експерти пропрацювали всі ці залишки і вони повідомили, що принаймні дві з п'яти, були північнокорейськими ракетами", – зазначила Черненко.

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Профільним експертам доводиться швидко вчитися в умовах війни, аби зібрати детальну доказову базу російських злочинів. Тут вкрай важлива ідентифікація тих видів зброї, якою завдаються удари.

"До вибухотехніків надійшли методичні рекомендації і детальні фотознімки таких ракет, по яких вони і визначили, що саме ці дві з п'яти є ракети північно-корейського виробництва. Це і зовнішній вигляд частин ракети, і проводи, які поєднують, це загалом повний комплекс тих уламків, які ми знайшли на місці події", – розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Інколи експерти можуть давати попередні висновки, оскільки така робота потребує великої деталізації і будь-який новий уламок дає більше розуміння того, з якої саме зброї завдано удар. Росіяни модифікують озброєння, використовують деталі інших країн – це все теж впливає на висновки експертів.

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