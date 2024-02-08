Сумарна кількість танків, які зараз має армія агресора та може використати проти України – близько 2400 одиниць. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що ці засоби розосереджені – дещо перебуває на території Росії, дещо – на окупованих частинах України.

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До чого може готуватися Росія

За словами Мусієнка, зараз ми спостерігатимемо за найважчими 1 – 2 місяцями на фронті. Зокрема, це те, що вже відбувається в Авдіївці та на Куп'янському напрямку. Там ворог намагається наступати, використовує техніку, вогневі засоби.

Наші Сили оборони знищують все це у великій кількості. Бронетехніка, з якою суне ворог, – знищується. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то ще з липня 2023 року Росія концентрувала там певні сили,

– розповів Олександр Мусієнко.

Тоді метою окупантів було – відтягнути наші війська з Півдня, де відбувалася контрнаступальна операція України. Цей план не вдався. Наступне загострення відбулося восени 2023 року для того, щоб не дати нам сконцентрувати додаткові сили в районі Авдіївки.

Тепер противник поновлює активні штурмові дії біля Куп'янська. Застосовує у великій кількості все, що має, зокрема важку техніку. Інколи, через лісову місцевість і погодні умови, це досить важко зробити. ЗСУ відбивають його атаки.

Чи є небезпека для Харкова

На думку військового експерта, найближчі 2 місяці будуть складними на Куп'янському напрямку. Рух ворога там зрозумілий: з одного боку – це Синьківка, з іншого – Табаївка. Окупанти намагаються вийти на Піщане, щоб оточити наше угруповання в районі Куп'янська та далі захопити місто. Це чітка мета.

Загрози Харкову як обласному центру – немає. Про це говорити взагалі передчасно, бо перед росіянами ще велика смуга в районі Куп'янська. Чи зможуть вони її пройти – питання відкрите. На певні тактичні успіхи можуть розраховувати, але навряд чи вдасться захопити Куп'янськ і просунутись далі,

– зауважив Мусієнко.

З північного флангу ціль ворога – це Куп'янсько-Лиманський напрямок, з південного – Авдіївка – Мар'їнка, а посередині – Бахмут і наступ на Часів Яр. У такий спосіб сьогодні відбувається наступ.

Росіяни зрозуміли, що їхній потенціал не дозволяє розпорошувати сили, тому сконцентрувалися на визначених місцях. Уже немає ніяких загадок, всі карти відкриті. Ми знаємо, що це буде напрямок Куп'янська, Авдіївки та Часового Яру,

– підкреслив військовий експерт.

Всі ці прориви на фронті окупанти намагатимуться провести до "виборів" президента у Росії, які заплановані на березень 2024 року. Тому до цього часу завдання максимум – захопити Донецьку область, а мінімум – взяти Авдіївку.

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