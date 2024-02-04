Про це пишуть у виданні. Зазначають, що у планах країни-агресорки – захоплення Куп'янська до березня 2024 року. Власне, тоді Росія і проводитиме президентські вибори, результати яких, ні для кого не секрет, заздалегідь визначені.

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Окупанти готують "подарунок для Путіна"

Журналісти звертають увагу на те, що на однойменному напрямку ворог зосередив 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць, а також 40 тисяч солдатів. Такі цифри Forbes наводить у матеріалі від 3 лютого.

У виданні зазначають, що на вибори Владімірові Путіну "шматочок Харківської області став би подарунком". Ну і, ясна річ, зробити його хочуть бійці так званої "другої армії світу".

Водночас журналісти зазначають, що біля Куп'янська наша держава зосередила 10 бригад – близько 20 тисяч військовослужбовців. Також там стоять сотні танків, бойових машин і гаубиць. У виданні додали, що разом з тим залишається проблема, пов'язана з боєприпасами. Її наша держава відчуває після припинення надання Сполученими Штатами систематичної військової допомоги.

У Forbes пишуть, що перевага російських загарбників у вогневій потужності дає можливість ворогові концентрувати свою артилерію. Причому він може робити це без страху, що наші військові завдаватимуть контрбатарейного вогню.

У виданні посилаються на аналітиків Frontelligence Insight, які зазначають, що перевага дає ворогові можливість руйнувати населені пункти. Таким чином вони стають незахищеними. За даними аналітиків, окупанти вже почали зносити Куп'янськ. А пошкодження навколо нього підтверджують супутникові знімки.

Нагадаймо, що Куп'янськ уже був під окупацією ворога. Цей населений пункт росіяни захопили на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. А вже у вересні 2022 року під час контрнаступу на Харківщині наші військові звільнили місто.