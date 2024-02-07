Детальніше про це розповіли у Харківській ОВА. У повідомленні, опублікованому о 10:15 7 лютого, зазначили, що у лікарні перебувають троє жінок.

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Вони постраждали під час атаки

Кожна з цих жінок постраждала внаслідок ракетних ударів по селищу Золочів, що у Харківській області.

Як зазначають лікарі, у травматологічному відділенні перебувають пацієнтки 39 та 28 років. Їхній стан задовільний, вони проходять консервативне лікування.

21-річну жінку, матір загиблого немовляти, прооперували. Відомо, що вона перебуває в реанімації. Як розповіли лікарі, вона у важкому стані.

Що відомо про нічну атаку селища Золочів

У ніч проти 6 лютого російські військові вкотре завдали ракетного удару по Харківській області. Окупанти били зенітними керованими ракетами С-300 по Золочеву.

Як зазначив зранку того ж дня глава ОВА Олег Синєгубов, поранень зазнали 3 жінок. Також відомо, що внаслідок атакизагинуло двомісячне немовля.

Відомо, що ракетних ударів по Золочеву окупанти завдали пів на третю ночі. Внаслідок ракетного обстрілу руйнувань зазнав триповерховий готель.

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року,

– повідомив Олег Синєгубов.

До лікарні госпіталізували трьох жінок 21, 28 та 39 років. У них – вибухові травми та осколкові поранення. Наймолодша з них – матір загиблого немовляти.

За словами глави ОВА Олега Синєгубова, пошкоджень зазнали 7 приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адміністративні приміщення та щонайменше 5 цивільних автомобілів.

Звернімо увагу, що росіяни буквально тероризують мешканців Харківської області. Вони завдають підступних ударів ракетами С-300, які летять по балістичній траєкторії і які неможливо збити. Відтак, вчасно відреагувати на ракетну атаку вкрай складно, а вибухи часто лунають разом із повітряною тривогою.