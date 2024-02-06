Про це повідомив очільник Харківської ОВА. Також Олег Синєгубов зазначив, що зазнали поранення 3 жінки.
До теми Росіяни вночі атакували Харківщину: ворог зруйнував триповерховий готель, під завалами людина
Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.
Загинув двохмісячний хлопчик.
Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи.
Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.