Про це повідомив очільник Харківської ОВА. Також Олег Синєгубов зазначив, що зазнали поранення 3 жінки.

До теми Росіяни вночі атакували Харківщину: ворог зруйнував триповерховий готель, під завалами людина

Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

Загинув двохмісячний хлопчик.

Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи.

Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.