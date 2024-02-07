Зранку 7 лютого по всій території України лунала повітряна тривога. Вона була пов'язана з масованою ракетною атакою нашої держави. Чи не найбільше ракет летіли саме на столицю. Розповідаємо, що відомо про постраждалих.
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Кількість постраждалих зросла до 9
Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці,
– написав Віталій Кличко о 09:13.
О 08:53 Віталій Кличко актуалізував інформацію. Він зазначив, що загалом у столиці, на цей момент, постраждало шестеро людей. Троє з них – у Дніпровському районі, двох госпіталізували. Також трьох доправили до медичного закладу у Голосіївському районі.
Станом на 08:44 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі вже троє госпіталізованих. Він зазначив, що біля будинку, де сталося загоряння внаслідок російської атаки, працюють медики.
Що відомо про атаку на Київ
- Повітряну тривогу у Києві оголосили о 05:55. Вона була пов'язана з запуском крилатих ракет стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря.
- Вже о 06:59 Віталій Кличко написав, що у столиці працює ППО. Відтак, він закликав мешканців не покидати укриттів до відбою. Також вибухи у Києві чули й о 07:44.
- О 07:53 він написав, що після вибуху медиків викликали у Дніпровський район Києва.
- О 08:01 написав, що внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі Києва залишилася без світла.
- Згодом стало відомо, що у Голосіївському районі зафіксували загоряння у багатоквартирному будинку.
- Станом на 08:24 надійшла інформація, що у Голосіївському районі палають автомобілі та приміщення СТО.
- Також внаслідок атаки пошкоджень зазнала магістраль теплопостачання на лівому березі. Фахівці займаються встановленням масштабів.
- Станом на 08:53 у 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також пожежники ліквідовують вогонь у будівлі СТО.