Зранку 7 лютого по всій території України лунала повітряна тривога. Вона була пов'язана з масованою ракетною атакою нашої держави. Чи не найбільше ракет летіли саме на столицю. Розповідаємо, що відомо про постраждалих.

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Кількість постраждалих зросла до 9

Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці,

– написав Віталій Кличко о 09:13.

О 08:53 Віталій Кличко актуалізував інформацію. Він зазначив, що загалом у столиці, на цей момент, постраждало шестеро людей. Троє з них – у Дніпровському районі, двох госпіталізували. Також трьох доправили до медичного закладу у Голосіївському районі.

Станом на 08:44 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі вже троє госпіталізованих. Він зазначив, що біля будинку, де сталося загоряння внаслідок російської атаки, працюють медики.

Що відомо про атаку на Київ