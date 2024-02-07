Утром 7 февраля по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Она была связана с массированной ракетной атакой нашего государства. Больше всего ракет летели именно на столицу. Рассказываем, что известно о пострадавших.
Читайте также Умер пострадавший в результате атаки на Николаев
Количество пострадавших растет
Владимир Зеленский в 10:20 отметил, что в Киеве более 10 человек пострадали. Известно также о двух погибших. В то же время следует понимать, что под завалами могут быть люди.
По состоянию на 09:43 стало известно уже об 11 пострадавших от ракетного удара в Киеве. В КОВА сообщили, что в результате атаки незначительные травмы получили два человека. Им оказывают медицинскую помощь.
Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Сейчас пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Экстренные службы работают на месте,
– написал Виталий Кличко в 09:13.
В 08:53 Виталий Кличко актуализировал информацию. Он отметил, что всего в столице, на данный момент, пострадало шесть человек. Трое из них – в Днепровском районе, двух госпитализировали. Также троих доставили в медицинское учреждение в Голосеевском районе.
По состоянию на 08:44 городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе уже трое госпитализированных. Он отметил, что возле дома, где произошло возгорание в результате российской атаки, работают медики.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на атаку Киева.
"Российские ракеты. Киев. Опять жилой дом. На это они тратят свои деньги. На удары по гражданским. Украине нужна помощь. Только совместные усилия демократий остановят преступника путина. Надеюсь, у него спросят, почему он убивает гражданских и бьет по жилым домам. Хотя преступников надо судить, а не говорить с ними", – подчеркнул он.
Что известно об атаке на Киев
- Воздушную тревогу в Киеве объявили в 05:55. Она была связана с запуском крылатых ракет стратегической авиацией из акватории Каспийского моря.
- Уже в 06:59 Виталий Кличко написал, что в столице работает ПВО. Поэтому, он призвал жителей не покидать укрытий до отбоя. Также взрывы в Киеве слышали и в 07:44.
- В 07:53 он написал, что после взрыва медиков вызвали в Днепровский район Киева.
- В 08:01 написал, что в результате падения обломков повреждения получили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу Киева осталась без света.
- Впоследствии стало известно, что в Голосеевском районе зафиксировали возгорание в многоквартирном доме.
- По состоянию на 08:24 поступила информация, что в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО.
- Также в результате атаки повреждения получила магистраль теплоснабжения на левом берегу. Специалисты занимаются установлением масштабов.
- По состоянию на 08:53 в 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также пожарные ликвидируют огонь в здании СТО.