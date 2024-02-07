С самого утра под ракетную атаку российских военных попал Николаев. В результате этого несколько человек пострадали. Одного из них пришлось госпитализировать. Как сообщали мониторинговые каналы, он был в тяжелом состоянии.

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Умер в реанимации

Об этом в своем телеграме рассказал городской голова Александр Сенкевич.

К сожалению, человек, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма,

– отметил он.

Обновлено! По состоянию на 09:14 Городской голова Александр Сенкевич в эфире телемарафона сообщил о 12 пострадавших в результате атаки. Говорится об одном тяжелораненом, который умер в реанимации, а также остальных, у которых были легкие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

О гибели пострадавшего городской голова рассказал в 08:14, а в 07:38 сообщил первые данные о последствиях ракетной атаки. По словам Сенкевича, в городе повреждены жилые дома. Около 20 из них остались без крыш.

Он также отметил, что в результате атаки повреждены газовые и водопроводные сети. Коммунальщики занимаются ликвидацией последствий. Тогда он добавил, что другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

По словам городского головы, на места уже выехали строительные бригады. И что жителям окажут всю необходимую помощь.

Обратим внимание, что этим утром взрывы прогремели также на Харьковщине, Львовщине, Черкасщине. Больше всего ракет летели в Киевскую область. В столице зафиксировали падение обломков. Известно об отсутствии электроэнергии на левом берегу из-за повреждения высоковольтных линий.