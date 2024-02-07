С самого утра под ракетную атаку российских военных попал Николаев. В результате этого несколько человек пострадали. Одного из них пришлось госпитализировать. Как сообщали мониторинговые каналы, он был в тяжелом состоянии.
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Умер в реанимации
Об этом в своем телеграме рассказал городской голова Александр Сенкевич.
К сожалению, человек, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма,
– отметил он.
О гибели пострадавшего городской голова рассказал в 08:14, а в 07:38 сообщил первые данные о последствиях ракетной атаки. По словам Сенкевича, в городе повреждены жилые дома. Около 20 из них остались без крыш.
Он также отметил, что в результате атаки повреждены газовые и водопроводные сети. Коммунальщики занимаются ликвидацией последствий. Тогда он добавил, что другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.
По словам городского головы, на места уже выехали строительные бригады. И что жителям окажут всю необходимую помощь.
Обратим внимание, что этим утром взрывы прогремели также на Харьковщине, Львовщине, Черкасщине. Больше всего ракет летели в Киевскую область. В столице зафиксировали падение обломков. Известно об отсутствии электроэнергии на левом берегу из-за повреждения высоковольтных линий.