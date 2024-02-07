З самого ранку під ракетну атаку російських військових потрапив Миколаїв. Внаслідок цього кілька людей постраждали. Одного з них довелося госпіталізувати. Як повідомляли моніторингові канали, він був у важкому стані.

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Помер у реанімації

Про це у своєму телеграмі розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма,

– зауважив він.

Про загибель постраждалого міський голова розповів о 08:14, а о 07:38 повідомив перші дані про наслідки ракетної атаки. За словами Сєнкевича, у місті пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них залишилися без дахів.

Він також зазначив, що внаслідок атаки пошкоджені газові та водопровідні мережі. Комунальники займаються ліквідацією наслідків. Тоді він додав, що іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

За словами міського голови, на місця вже виїхали будівельні бригади. І що мешканцям нададуть усю необхідну допомогу.

Звернімо увагу, що цього ранку вибухи пролунали також на Харківщині, Львівщині, Черкащині. Чи не найбільше ракет летіли на Київщину. У столиці зафіксували падіння уламків. Відомо про відсутність електроенергії на лівому березі через пошкодження високовольтних ліній.