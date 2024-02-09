У ніч проти 9 лютого російські загарбники випустили саме ударні дрони в напрямку Харківської області. Вранці в обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки обстрілу та показали кадри з місця атаки.

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Удар по Зміївській громаді

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, під ударом була саме цивільна інфраструктура. Спалахнула масштабна пожежа, яку вирушили ліквідовували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, очільник регіону зазначив, що постраждав внаслідок обстрілу цивільний чоловік-охоронець. Медики надали йому відповідну допомогу на місці.

Зміївська громада на Харківщині після обстрілу / Фото ОВА

"Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура", – додав Синєгубов.

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