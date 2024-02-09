Серед перших областей, де пролунали сирени була Харківська область. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

00:38, 9 лютого Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Наші захисники зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів". На цю хвилину – без постраждалих.

00:21, 9 лютого Повітряні сили заявили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

00:09, 9 лютого Повітряні сили попередили, що "Шахеди" в Харківській області рухаються західним курсом. "Шахеди" на півдні Миколаївської та Херсонської областей прямують на північний схід.

00:06, 9 лютого Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Харківська;

Сумська;

Миколаївська;

Херсонська;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 9 лютого / Скриншот 24 Каналу

23:56, 8 лютого Повітряні сили зазначили, що "Шахеди" летять на Миколаївщину з півдня!

23:51, 8 лютого Повітряні сили попередили про ще одну група БпЛА , яка залетіла на Харківщину з Бєлгородської області Росії.

23:44, 8 лютого Повітряні сили попередили, що група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу.