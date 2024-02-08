Ворожі дрони були запущені з південного узбережжя Криму. Кадри збиття "Шахедів" прикордонниками Одеського загону та Морохорони опублікували ДПСУ.
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Що відомо про атаку "Шахедами" 8 лютого
- Уночі 8 лютого 2024 року противник здійснив атаку, використовуючи 17 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131, що були запущені з мису Чауда в Криму.
- Військові збили 11 дронів-камікадзе з 17 у повітрі над територією України. Вони були знищені у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
- За наявними даними, у ніч 8 лютого були прильоти у Миколаєві та пошкодження в Одесі. У Миколаєві в результаті ударів виникли пожежі на промисловому підприємстві та в приватному будинку; їх загасили. Також було зруйновано деякі багатоквартирні будинки та спортивні споруди. В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.