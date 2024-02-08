Вибухи в Одесі почули кореспонденти 24 Каналу. Спершу це була робота ППО, а відтак і сильні вибухи.
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Що відомо про вибухи в Одесі 8 лютого
Повітряні сили попередили про небезпеку для Одеси близько півночі, а о 00:20 ще раз наголосили про потребу бути в укриттях.
У Силах оборони Півдня заявили, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів. Там закликали берегти себе і не перешкоджати Силам оборони.
Моніторингові пабліки передають, що місто атакують з моря чотирма групами БпЛА.
Місцева влада традиційно закликала бути в укриттях – про це написав голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.