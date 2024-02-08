Вибухи в Одесі почули кореспонденти 24 Каналу. Спершу це була робота ППО, а відтак і сильні вибухи.

Дивіться також Буде головне завдання: Україна створить Сили безпілотних систем у ЗСУ

Що відомо про вибухи в Одесі 8 лютого

Повітряні сили попередили про небезпеку для Одеси близько півночі, а о 00:20 ще раз наголосили про потребу бути в укриттях.

У Силах оборони Півдня заявили, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів. Там закликали берегти себе і не перешкоджати Силам оборони.

Моніторингові пабліки передають, що місто атакують з моря чотирма групами БпЛА.

Місцева влада традиційно закликала бути в укриттях – про це написав голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

Зверніть увагу! Ми збираємо інформацію про повітряну тривогу 8 лютого та загрозу для громадян України в цьому матеріалі. Там ви можете дізнатися, де зараз летять "Шахеди", де є вибухи та де оголошено тривогу. Будьте в укриттях і не знімайте роботу ППО!