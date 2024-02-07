Військовий експерт Петро Черник прокоментував 24 Каналу такий крок. На його думку, створення Сил безпілотних систем дасть результат, хоч і не одразу.

До вашої уваги Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем

"З огляду на те, що наші союзники не надають нам ту зброю, яка може змінити хід війни, то тільки асиметрична відповідь дронів є правильним кроком уперед", – зазначив Черник.

Зверніть увагу! У WSJ повідомили, що до кінця 2024 року Україна планує виробити 1 мільйон FPV-дронів, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Удари по російських об'єктах можуть масштабуватись

Імовірно, Сили безпілотних систем виконуватимуть два типи завдань:

тактичні – по лінії боєзіткнення;

– по лінії боєзіткнення; стратегічні – знищення енергетичної й залізничної інфраструктури та всього воєнно-промислового комплексу на території Росії.

Головним може стати саме стратегічний аспект.

Як усе буде в реальності – стежмо, набираймось терплячості. Більш ніж упевнений, що результат буде,

– констатував Черник.

Чому важливо виокремити Сили безпілотних систем

На відміну від аеророзвідки, яка дає цілепокладання, те, що тепер створюють, передусім матиме ударний потенціал. Ідеться про безпілотники, які мають бойову частину і покликані щось нищити.

"Це правильно, що зосереджуються всі сили й засоби в одній структурі, яка координуватиме цю роботу, бо розосередження роботи – це не зовсім коректно", – наголосив Черник.

Українські дрони атакують Росію на морі й суходолі: останні новини