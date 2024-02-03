Про це повідомляють джерела 24 Каналу. І хоча окупанти стверджували, що буцімто "атаку успішно відбили", однак реальний стан справ зовсім інший.

До теми Атака БпЛА на "Лукойл" у Волгограді: де на карті один із найбільших виробників нафтопродуктів

Вибухи у Волгограді – робота СБУ

Сьогоднішня "бавовна" на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ. Наші джерела повідомляють, що два безпілотники вразили установку первинного перероблення нафти, без якої завод втратить велику частину виробничої потужності.

СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б'ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть,

– повідомили джерела 24 Каналу.

До слова, наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал у російській Усть-Лузі та нафтопереробний завод у Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.