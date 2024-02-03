Атакований НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. 24 Канал показує, де розташований завод "Лукойл".

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Масштаби пожежі

На піку загоряння площа пожежі становила 300 квадратних метрів. Водночас росіяни вперто намагались приховати наслідки "атаки". Ба більше, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров відзвітував, що атаку безпілотників вдалось відбити.

У міноборони Росії при цьому заявили, що над Волгоградською областю було перехоплено 2 БПЛА, ще 4 – над Бєлгородською областю і 1 – над Ростовською. Постраждалих внаслідок атаки немає.



Безліотник спричинив пожежу на заводі "Лукойл" / Фото росЗМІ

Атаку відбили, але "Лукойл" у вогні

Російські ЗМІ з посиланням на кілька джерел в екстрених службах підтвердили, що на НПЗ впав безпілотник:

"Там дим валить стовпом. Впав безпілотник, викликали одразу військових, медиків та пожежників. Моменту падіння ніхто з працівників не бачив. Але повідомили, що ушкодження там серйозні. Людей не було в момент того, що сталося, поки що без жертв", – повідомляють пропагандисти.

Вибух на "Лукойл": відео

Довідка. ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії, потужність заводу складає 14,8 мільйона тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ "ЛУКОЙЛ"

Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" на карті:

Неспокійно не лише в Волгограді