Атакован НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. 24 Канал показывает, где расположен завод "Лукойл".

Смотрите также В России в очередной раз заявили об атаке БПЛА: взрывы прогремели на заводе в Волгограде

Масштабы пожара

На пике возгорания площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В то же время россияне упорно пытались скрыть последствия "атаки". Более того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отчитался, что атаку беспилотников удалось отбить.

В минобороны России при этом заявили, что над Волгоградской областью было перехвачено 2 БПЛА, еще 4 – над Белгородской областью и 1 – над Ростовской. Пострадавших в результате атаки нет.



Беспилотник вызвал пожар на заводе "Лукойл" / Фото росСМИ

Атаку отбили, но "Лукойл" в огне

Российские СМИ со ссылкой на несколько источников в экстренных службах подтвердили, что на НПЗ упал беспилотник:

"Там дым валит столбом. Упал беспилотник, вызвали сразу военных, медиков и пожарных. Момента падения никто из работников не видел. Но сообщили, что повреждения там серьезные. Людей не было в момент того, что произошло, пока без жертв", – сообщают пропагандисты.

Взрыв на "Лукойл": видео

Справка. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе России, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ"

Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" на карте:

Неспокойно не только в Волгограде