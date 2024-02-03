Об этом пишут российские телеграм-каналы. Кроме того, ночью 3 февраля дроны заметили также в Белгородской и Воронежской областях, передает 24 Канал.

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В России горит нефтеперерабатывающий завод

В российском Волгограде после якобы атаки беспилотника и взрыва возник масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Как пишут местные СМИ, огонь охватил не менее 300 квадратных метров.

Крупный нефтеперерабатывающий завод расположен в Красноармейском районе Волгограда. После взрыва и возгорания на место выехали спасатели. Интересно, что в российском МЧС заявили, что "причины пожара неизвестны".

Стоит отметить, что "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" – это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Согласно открытым данным, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн.

К слову, завод расположен более чем в 300 километрах от границы с Украиной.

Смотрите на карте, где расположен нефтеперерабатывающий завод

Очевидно, пожар на волгоградском заводе очень серьезный и оккупанты пытаются скрыть последствия. В местных телеграм-каналах не публикуют кадры масштабного пожара.

Тревожно было в Белгородской и Воронежской области

Взрывы в ночь на 3 февраля раздавались и в Белгородской и Воронежской областях. Так, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что якобы неизвестные дроны атаковали Новый Оскол на Белгородщине. Местные жители утверждали, что слышали по меньшей мере 6 – 7 взрывов.

Как сообщил Гладков, в результате взрывов в частных домах выбило окна, есть повреждения кровли, фасадов и заборов. Также якобы поврежден "Камаз", который стоял припаркованным возле одного из частных домов. О пострадавших не сообщалось.

Традиционно, кремлевский прихвостень заявил, что российская "пе-ве-о" все сбила и все дроны были ликвидированы.

Неспокойно было и в Воронежской области. Там ночью тоже жаловались на атаку беспилотников. Однако местные власти заявили, что "пе-ве-о" якобы все сбила.

Російське міноборони заявило, що загалом уночі "пе-ве-о" буцімто збила 5 дронів:

2 БПЛА над Белгородской областью,

2 БПЛА над Волгоградской областью,

1 БПЛА над Ростовской областью.

Интересно, что оккупанты в очередной раз противоречат собственным же заявлениям, ведь в своем отчете российское минобороны где-то "потеряло" Воронежскую область, в которой также ночью якобы "сбивали дроны".